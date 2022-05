Z Česka už odešlo 140 tisíc uprchlíků, 200 tisíc zůstává

„Máme tu reálně 200 tisíc uprchlíků,“ uvedl ministr v nedělních Otázkách Václava Moravce na České televizi. Ostatní, kteří do Česka od vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu koncem února přišli, tak zemi už opustili. Nelze však přesně říct, zda pokračovali dále do Evropy, nebo se vrátili na Ukrajinu.

Lepší přehled by měly české úřady nicméně získat koncem května. „Do 31. května by na žádost ČR měl být spuštěn celoevropský IT systém, do kterého budou mít naši policisté a všichni kompetentní přístup. A reálně uvidíme, kolik lidí se vrátilo zpět," uvedl.