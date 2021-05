Z čeho vychází Benešová: Návrh na kárnou žalobu Zemana napadá jeho zaujatost

Zároveň však odmítla, že by mezi nimi šlo o problém v osobní rovině. „Od 9. dubna jsem s ním (se Zemanem) vůbec nekomunikovala,“ pravila Benešová.

Společnost Imex Group měla v pronájmu oba sklady ve Vrběticích, které v říjnu a v prosinci 2014 explodovaly a při prvním výbuchu zahynuli dva její zaměstnanci. Do trestního řízení v této kauze se pak připojila jako poškozená strana.

Nejvyšší žalobce podle Ondruše na tiskové konferenci nejenže sdělil neveřejné informace z probíhajícího trestního řízení, ale vůbec prý neměl o případu ze své pozice hovořit. To prý nestrannost postupu státního zastupitelství v kauze Vrbětice „více než zpochybnilo“.

Nejvyšší žalobce Zeman: Podpory prezidenta si vážíme, ale je to i práce policie a BIS

„Poškozený nikterak nezpochybňuje právo dozorového či dohledového státního zástupce informovat veřejnost o stavu řízení v konkrétní neskončené trestní věci, vznáší však zásadní protest proti tomu, aby do tohoto řízení vstupovali věcně, místně či funkčně nepříslušní státní zástupci, a to i v případě, kdyby jím byl sám nejvyšší státní zástupce, který k takovému jednání není příslušný,“ napsal Ondruš do podnětu pro kárné řízení se Zemanem.