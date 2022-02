Wintr: Obstrukce ničí demokracii a vládu lidu

Obecně považuji obstrukci za nelegitimní. Měl by to být výjimečný nástroj, který lze přirovnat k právu na odpor v případě, že všechny ostatní prostředky selžou. Ale v této situaci určitě nejsme.

Řešením by byla změna jednacího řádu. Západní země k racionalizaci jednacího řádu už postupně došly. Británie už na konci 19. století, německý parlament v 60. letech, rakouský v 90. letech. A nás to čeká taky.

Zvláště přednostní právo podle mého nemá reálné opodstatnění a mělo by být omezeno. Na druhou stranu parlament nesmí být jen mašina na odhlasovávání zákonů a opozice musí mít dostatečný prostor k plnění svých úkolů: ke kritice a kontrole vlády a k předkládání alternativ. Proto by měl být jednací řád nastaven tak, aby opozice měla možnost nějaké téma nastolit.

To nevím, ale bylo by to dobré, protože stav Sněmovny je dlouhodobě neuspokojivý. Zhor­šuje se to zhruba od roku 2008. Problémy se už dostatečně obnažily a jsou bez změny jednacího řádu neřešitelné.