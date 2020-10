Výuka na 2. stupních na střídačku a týdenní podzimní prázdniny, plánují ministři

Ministři školství a zdravotnictví se podle zjištění deníku Právo dohodli, že se 2. stupně ZŠ zavírat nebudou, ale starší žáci budou chodit do školy na střídačku. Každý týden by do školy chodila polovina tříd a druhá polovina by fungovala v distančním režimu. Rovněž se zřejmě prodlouží podzimní prázdniny na celý týden.