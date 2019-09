Výtahy za čtvrt miliardy. Na Karlově náměstí se svezete příští rok

Jen co byla dokončena modernizace vestibulu metra na Karlově náměstí, rozjely se ve stanici další stavební práce. Do června příštího roku by zde měly začít fungovat výtahy, stanice se tak stane 46. bezbariérovou zastávkou pražského metra. Cestujícím by však výstavba neměla přinést výrazné omezení. Dvě dvojice výtahů, které budou metro spojovat z ulice Václavská, přijdou na 240 milionu korun.