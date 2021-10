Vystrčil: Senát bude o Zemanovi jednat nejspíš 9. listopadu

„Přikláním se k co nejpozdějšímu termínu. A stane se tak jedině, když budeme mít posudek, který potvrdí, že se stav pana prezidenta nezměnil. Je pravda, že ve hře je 9. listopad,“ řekl Vystrčil s tím, že by byl radši, kdyby se prezidentův stav zlepšil a pravomoci hlavy státu by nebylo třeba převádět na premiéra a předsedu dolní komory.

„Mně je jedno, kdy a jak by rezignoval. Podstatné je, že z pozice kancléře ovlivňuje politické dění. Překračuje své kompetence. Ale dělal to tak vždycky, takže na druhou stranu si dokážu dovodit, že bez pana Zemana by to nikdy nedělal. Takže těžko rozlišuju, co je vůle pana prezidenta, co pana kancléře,“ uvedl Vondráček.

Podle Vystrčila video potvrdilo, že Vondráček byl „zne­užit“. Také se podle něj potvrzuje, že Zeman není v dobrých rukou a kancléř by rezignovat měl.