Vystrčil odchází z vedení ODS. Kvůli Hradu to prý není

„Rozhodl jsem se tak proto, že se chci naplno věnovat práci předsedy Senátu. Čekají mě senátní volby a považuji za správné dát všechnu sílu a energii do nich,“ uvedl Vystrčil pro Právo. Senátorem je od roku 2010, obhajovat mandát za obvod Jihlava bude na podzim příštího roku už podruhé.

„Chci být také blíž regionu, mít víc času na manželku, vnoučata, přátele a příbuzné. Je to pro mě důležité. Třetí důvod je, že ODS po osmi letech práce zvítězila ve volbách, dílčí cíl se podařilo splnit. Tím, že uvolním jedno místo někomu novému, považuji za povzbuzení a progresivní prvek v rámci strany,“ řekl Vystrčil.

Spekuluje se o tom, že na lednovém kongresu by po dohodě regionů zaujmout místopředsednické místo pražský kandidát Zdeněk Zajíček, který je předsedou klubu zastupitelů ODS na pražském magistrátu a mluví se o něm jako o kandidátovi na primátora za občanské demokraty v komunálních volbách příští rok v říjnu.

Vystrčil odmítl, že by za jeho rozhodnutím stála také motivace kandidovat na prezidenta. „Tuto věc nyní neřeším. Pan prezident Miloš Zeman bude zřejmě fungovat až do konce svého volebního období,“ řekl Vystrčil. „Neznamená to, že z vedení ODS odcházím nadobro, v budoucnu se můžu vrátit,“ dodal.