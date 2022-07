Vystrčil a Havlíček jsou zajedno: Zavedení eura je nyní nevýhodné

K zavedení eura se vyjádřili v souvislosti s výzvou staronového předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, který vyzval na sobotním sněmu k diskuzi o zavedení eura v rámci vládní koalice.

Měnová politika ČNB, tady nastavení úrokových sazeb, a používání kurz koruny jsou nástroje, kterými centrální banka mimo jiné bojuje proti současné vysoké inflaci. Česko by se mělo opět začít upínat k cíli přijmout euro i podle vyjádření vládní TOP 09 z počátku července. Podle strany by to oživilo ekonomiku. Zavedení společné měny je především politické rozhodnutí, ČR se k němu zavázala při vstupu do EU, sankcím za odklad kroku ale nečelí.

Premiér Petr Fiala (ODS) již dříve řekl, že Česko se v tomto volebním období euru nepřiblíží. "Je to (pozn. zavedení eura) nereálné v nejbližší době a nebylo by to správné. Přijdeme o instrumenty ČNB. Staneme se závislejšími," uvedl Havlíček. Dodal, že zavedení eura přinese zdražení, což se ukázalo ve všech zemích, které jej zavedly.

Odborníci dlouhodobě zpochybňují, že zavedení eura vede k větší inflaci. Hnutí ANO přitom současnou měnovou politiku ČNB, která se snaží omezit inflaci, od zahájení cyklu zvyšování úrokových sazeb zhruba před rokem, kritizuje. Podle Vystrčila se Česko sice na přijetá eura musí připravit, ale argumenty odborníků jsou podle něj spíše proti zavedení eura, mimo jiné právě kvůli ČNB. "Nejsou to věci aktuální a nejsou výhodné," uvedl Vystrčil. Dvacátou zemí Evropské unie používající společnou měnu se od ledna stane Chorvatsko.

Česká republika tak zůstane jednou z posledních sedmi unijních zemí, které si ponechávají vlastní měnu. Ze zemí platících eurem mělo v červnu podle odhadu z 1. července nejvyšší inflaci Estonsko, kde meziročně vzrostla na 22 procent, následovaly Litva (20,5 procenta) a Lotyšsko (19 procent). V ČR meziroční inflace v květnu stoupla na 16 procent z dubnových 14,2 procenta.

Podpora zavedení eura v České republice meziročně výrazně vzrostla, patří ale k nejnižším mezi unijními zeměmi, které společnou měnou neplatí. Ukazuje to červnový průzkum Eurobarometru ve vybraných unijních státech, jež nejsou členy eurozóny. Podíl lidí v ČR, kteří by uvítali zavedení eura, se meziročně zvýšil o 11 procentních bodů na 44 procent.