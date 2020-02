Vyřazení Moskvy Brňany popudilo

Dopravní podnik uspořádal počátkem roku o jméně historické lodi na Facebooku anketu. Zúčastnilo se jí 1200 lidí, z nich 68 procent bylo pro návrat k názvu Moskva. Náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný (Piráti) k tomu bez dalších podrobností uvedl, že město připravuje anketu a lidé budou moci vybrat pro loď název Morava, nebo Bratislava. Obojí považují odborníci za nesmyslné. Moskva ve hře není.

Je to naprosto nešťastné. Moskva je původní název lodi a my lidi od vody necháváme plavidlům jejich původní názvy. Jaroslav Martínek

Vyřazení historického pojmenování překvapilo i dvaadevadesátiletého Antonína Stejskala, který kdysi instaloval do plavidla jeho motor. „Přece nikomu nebude vadit pravé jméno Moskva. Koho to může urážet? Loď, která je zrestaurována do původní podoby, by logicky měla mít i svůj původní název,“ uvedl. Stejný názor má více lidí, například muzejníků nebo lidí z oblasti lodní dopravy, nikdo z nich ale nechtěl netradiční spor oficiálně komentovat.

Když byla loď v roce 1955 postavena, a to s využitím dílů z vyřazených brněnských tramvají, dostala jméno Moskva. Po roce 1989 byla přejmenována na jedno z brněnských partnerských měst Dallas. Pak se s ní už nepočítalo a měla být prodána. Kvůli žádostem Brňanů o její záchranu se tak nestalo.

V souvislosti s rekonstrukcí se nyní diskutuje o jejím přejmenování. „Je to naprosto nešťastné. Moskva je původní název lodi a my lidi od vody necháváme plavidlům jejich původní názvy. K přejmenování musí být pádný důvod. Například kdyby byla pojmenována po nějakém diktátorovi a název by byl urážkou. Už její přejmenování na Dallas byl přešlap a vlastně nesmyslné politické rozhodnutí,“ řekl Právu dlouholetý provozovatel lodní dopravy na Zámecké Dyji v zámeckém parku v Lednici na Břeclavsku a bývalý předseda Sdružení provozovatelů osobní lodní dopravy Jaroslav Martínek.

Zdůraznil, že na Moravě se již dvě lodě s názvem Morava plaví. Jedna je jeho a již deset let vozí turisty po Zámecké Dyji. Druhá na Zlínsku přepravuje výletníky po Baťově kanále. Mít třetí, to bude prý působit v rejstříku plavidel jen zmatky. Obdobně je to s Bratislavou. V Brně už jedna je. Je na souši na výletišti U hrocha na nábřeží Svratky v městské části Jundrov.