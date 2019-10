Výhrůžky do diplomacie nepatří, vzkázal Petříček Číně

„Vnímám to jako velmi silný tlak a říkal jsem to i čínskému velvyslanci, že bychom se měli soustředit spíše na vytváření přátelského prostředí. Jsem přesvědčen, že k diplomacii nepatří výhružky,” řekl ve středu novinářům Petříček v reakci na slova čínského velvyslanectví.

Zároveň zmínil, že vláda nemůže zasahovat do jednání a rozhodování místních samospráv. Přesto se Petříček podle svých slov o víkendu sešel s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem a varoval ho před tím, co může vypovězení smlouvy mezi Prahou a Pekingem znamenat. Primátor si podle Petříčka jeho názor vyslechl, ale změnit názor nechtěl.

Praha podle ní chtěla od počátku vztahy mezi městy odpolitizovat tak, „aby hlavní město nebylo zatahováno do zahraniční politiky České republiky”.

Bojí se také dalšího ohrožení českých umělců. „Ten krok může znamenat další ohrožení fungování českých souborů a jde to proti tomu, co jsem si vždy přál. Chtěl bych, abychom se s touto velikou, pět tisíc let starou kulturou, poznávali,“ dodal Zaorálek.