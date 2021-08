Vybavit děti do školy vyjde na tisíce, některým rodičům může pomoci stát

Nejdražší bývá připravit žáky první třídy, kteří potřebují do školy kompletní výbavu. „Dnes už jen dolaďujeme seznam ze školy, ale kupovali jsme toho dost: sešity, desky, fólie, potřeby na malování nebo obuv. Vyšlo to asi na šest tisíc. I když hodně věcí dostanou i ve škole, tak mi to přijde dost,“ svěřila se maminka prvňáčka.

Tradičně nejdražší položkou bývá školní batoh, jehož cena se pohybuje kolem dvou tisíc korun. Další tisícikorunu utratí rodiče například za školní obuv. „Starší vnučka potřebuje novou tašku, počítám, že to budou tak tři tisíce korun, takže na tu starší to bude celkem kolem čtyř až pěti tisíc a na mladší vnučky tak do dvou tisíc,“ vypočítává výdaje babička, která se vydala s vnučkami shánět školní potřeby do papírnictví.