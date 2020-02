Vostrá: Jsme suverénní země, dopis velvyslance USA Kinga mě zaskočil

Není to zcela obvyklý postup. Kvůli zavádění digitální daně jsme na výbor pozvali ministra zahraničí, který nám sdělil, že je všechno v pořádku, že nic nehrozí. A pak přišel tento dopis. Přiznám se, že mě to trochu zaskočilo, protože jsem přesvědčená, že pokud jde o daně, jsme suverénní stát.

Ve Sněmovně jsme předložili zákon, který stanoví tzv. automatickou valorizaci za státní pojištěnce podle inflace. Dosud tomu tak není a víme, že dopad do zdravotnictví je dost velký. Stanovisko vlády je negativní, takže nepředpokládám, že by návrh prošel.

Proto chceme jít cestou státního rozpočtu, což by bylo zhruba kolem tří, tří a půl miliardy korun. Dovolím si připomenout, že jeden bod z naší toleranční smlouvy s ANO je, že se nemá zvyšovat spoluúčast pacientů. A jak se tváří ministerstvo financí? Musím říci, že to je jeden z bodů, o kterém chci v rámci rozpočtu jednat a předpokládám, že tam budou ještě další body.

Jde o platy učitelů, byť je na ně počítán nárůst o devět procent. Byla bych velmi ráda, kdyby to šlo do tarifů, a určitě budeme jednat o navýšení příjmů nepedagogických pracovníků. Probrat chceme také zajištění sociálních služeb, kdy požadavky krajů a státního rozpočtu se ne vždy sejdou. Jde nám také o valorizaci důchodů...

Ano, pan premiér slibuje velmi rád a velmi často, ale my bychom byli rádi, aby to bylo v konkrétní číselné podobě.

Pokud mám informace, tak k vyvolání tohoto řízení zatím nedošlo. Nejde o to, jestli couváme. Je tady určitý prostor pro premiéra a ministra Havlíčka, aby situaci vyřešili personálně. Trváme na tom, že není možné zachovat status quo, tedy řízení dvou složitých ministerstev jedním členem vlády až do voleb.

Myslím, že se blíží doba, kdy jednání na toto téma proběhnou. Neříkám, že to bude dohodovací řízení, ale určitě budeme toto jednání iniciovat a ptát se premiéra, jak to hodlá dál řešit.

To je v pořádku. Když někoho tolerujete, tak proto, že chcete prosadit svůj politický program. Vláda je menšinová, takže si musí většinu nějak poskládat. Pokud premiér slibuje kroky v sociální oblasti, je vysoce nepravděpodobné, že by většinovou shodu našel v pravicové části spektra.

Blíží se parlamentní volby a my přece nemůžeme prohlásit: my jsme tu vládu tolerovali a jen čekali, jak to dopadne. Nechceme chytat kočku za ocas, jako že ministerstvo něco předkládá a my říkáme milostivě ano - ne. Musíme lidem říci, že máme jinou představu. My si nevyskakujeme, ale snažíme se prosadit ze svého programu co nejvíc.