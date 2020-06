Policisté to kvůli neodstraněným zátarasům na hranici schytali za silničáře

Po delším čekání, jestli se na obzoru náhodou neobjeví technika, která by zátaras odstranila, nakonec čekání vzdal. „Pojedu domů. Budu dělat něco užitečného a zkusím to později,“ řekl rezignovaně.

„Kdyby to bylo na nás, odděláme to sami. Ale je to beton. S tím nehneme. Takto musíme čekat na jeřáb cestářů. Kdy dojede, netušíme. Lidé nám nadávají. My je chápeme, jsou naštvaní. Ale my jsme v tom nevinně,“ řekli Právu hlídkující policisté.