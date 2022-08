Volby by vyhrálo ANO, lidovci mimo Sněmovnu

Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 procent. Druhá by skončila vládní ODS se ziskem 15,5 procenta. Třetí místo by obsadila SPD s podporou 11,9 procenta. Vyplývá to z volebního modelu, který pro CNN Prima NEWS připravila agentura STEM.