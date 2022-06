Volby by vyhrálo ANO, Piráti jsou před STAN

V případě, že by Piráti kandidovali s hnutím STAN, obdrželi by společně 12,5 procenta hlasů, o procento lepší výsledek než v dubnu. Čtvrtá by skončila SPD, která oproti dubnu posílila o 0,5 procentního bodu, získala by 11,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by v tomto „koaličním” modelu pronikla ještě ČSSD s pěti procenty.