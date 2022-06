Volby by vyhrálo ANO, ODS je druhá

Pokud by se nyní konaly volby do Sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se ziskem 28,5 procenta. Druhá by byla ODS se ziskem 16,5 procenta. Strana SPD by skončila třetí s 11,5 procenta. Plyne to z průzkumu agentury Median. Agentura upozornila, že průzkum nezahrnoval předvolební koalice.