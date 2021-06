Vojtěch si vyšlápne na náměstka kvůli rozcupovaným opatřením

„Mám s ním problém, ale on odpovědnost odmítá. Proto jsem nařídil audit a na základě jeho výsledku budu jednat. Takto je nastaven služební zákon. Musím mít nějaký podklad,“ řekl v neděli v České televizi Vojtěch.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) se Policara zastala. „Ministerstvo zdravotnictví postupovalo velmi obezřetně. Obdivovala jsem náměstka Policara, který z toho nespal,“ uvedla v neděli na Primě. Podobně o Policarovi ještě začátkem března hovořil i premiér Andrej Babiš (ANO). Jeho jméno zmínil, když vyzdvihoval, že na ministerstvu jsou lidé, kteří „makají od rána do večera“. Hájil tak postavení tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného, který se měl podle premiéra vypořádat i s několika nekompetentními zaměstnanci.

Ministryně se bránila, že rozhodování byla narychlo a v bezprecedentní situaci. „Vláda zasedala i v noci mnohokrát do týdne. A museli jsme bryskně reagovat na epidemickou situaci. Prvotní, nad čím se rozhodovalo, bylo zachování zdraví lidí,“ zdůraznila.

Pozastavila se nad tím, že soudům vadí, že nejsou opatření dostatečně odůvodněna. „Řádně odůvodněna,“ opravil ji Pospíšil. „To je kaučukový pojem. Některý soudce chce zkrátka podrobné zdůvodnění,“ odtušila ministryně. „Bylo to emocionální vypětí. Všichni se snažili zabránit hlavně úmrtím, zachránit životy a zdraví. Lehce se to potom kritizuje, když režim je teď jiný. Já 17 odsudků nepovažuji za katastrofu. To není zas tak špatný výsledek,“ uvedla.