Vojtěch: Chceme co nejméně omezovat a nastartovat ekonomiku

Má Česká republika epidemii pod kontrolou? V posledních dnech případy skokově přibyly.

Plošně ji pod kontrolou máme, byť jsou tu regiony, kde je situace horší, takže musíme být obezřetní. V řadě regionů je přírůstek téměř nulový. Ale lokální ohniska nákazy se stále objevují, například v Moravskoslezském kraji nebo na Olomoucku máme desítky nových případů.

Na severu Moravy to je pořád problém OKD?

Řekl bych, že nikoliv. Samozřejmě Důl Darkov je stále největší ohnisko, ale nezdá se, že by zrovna tam pozitivní případy přibývaly. V kraji už ale máme jiné, například na Karvinsku a Frýdecku-Místecku, kde za jeden den narostl počet případů o 70 (čtvrtek). Virus tam je, šíří se a z té lokality nemizí.

V okrese Karviná a Frýdek-Místek proto od pondělí zavádíme lokální opatření. Na rozdíl od zbytku republiky tady nedojde k navýšení maximálního počtu účastníků na akcích z 500 na 1000, budou omezeny návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních a zavedeme povinné testování všech zaměstnanců zdravotnických zařízení a sociálních služeb i přijímaných pacientů.

I v Praze máme taková ohraničená ohniska?

Částečně ano, ale částečně zde máme tzv. komunitní šíření. Znamená to, že máme nové případy, kde lidé nevědí, kde se nakazili, zřejmě k tomu došlo v běžném životě. Pak jsou tu ohniska, kde je větší počet lidí na jednom místě. Často je to spojeno s prací, poměrně velké ohnisko je spojené se stavbou v Praze 4.

Ti dělníci mají samozřejmě sociální vazby. Je tu i případ amatérských hokejistů, kam přišel jeden pozitivní a je z toho už 61 nakažených. Napříč městskými částmi jsou jednotky případů, kdy lidé nevědí, kde se nakazili. Pravděpodobně je to i případ náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN).

Platí pořád, že od 1. července roušky odložíme i v MHD a obchodech, kromě Prahy, Karviné a Frýdku-Místku?

Zatím to tak je. Se stoupajícími případy v Moravskoslezském kraji nemůžeme být spokojeni a v Praze je situace podobná. Nemůžeme ale vyloučit, že se situace zlepší natolik, že ani tady nakonec nebudeme muset roušky nosit.

Podle jakého čísla se budete řídit? Počtem nakažených?

Nejde o jedno číslo, spíš o trend. Pokud pozorujeme trend v Praze nebo na Karvinsku a vidíme, že každý den je dvacet nových případů a neklesá to, můžeme těžko říci, že je situace bezproblémová.

Budeme pak chtít roušky ve vnitřních prostorech zachovat i nadále povinné. Budeme komunikovat s krajskou hygienickou stanicí a opatření nastavovat. Konkrétní číslo vám ale neřeknu. Když máme kraje, kde byly za poslední měsíc jen čtyři potvrzené případy, tak víme, že tam je riziko minimální.

Kdy to vyhodnotíte? Když jde o 1. červenec, tak to řeknete den dva předtím?

Určitě bychom to chtěli říct dřív, řekněme týden dopředu. Stejně jako každý týden aktualizujeme semafor rizikových a nerizikových zemí, stejně bychom chtěli jednou týdně informovat občany o situaci v regionech, aby věděli, s čím mají počítat.

A budou to mít v gesci krajské hygienické stanice? Ostatně Karvinsko je trochu zavádějící termín, máme tu Moravskoslezský kraj a Karvinou jako město. Jak budou lidé vědět, koho se to přesně týká a koho ne.

Ano, rozhodnou krajské hygienické stanice a ty mohou ze zákona říci, že se opatření vztahuje na jednotlivou oblast. Stejně jako v minulosti do karantény nešel celý kraj, ale pouze oblast Litovel a Uničov.

Naším cílem je co nejméně omezovat lidi plošně v rámci republiky a zaměřit se jen na konkrétní místa. Dnes můžeme říct, že je to okres Karviná a Frýdek-Místek, kdežto u Ostravy zásadní růst nepozorujeme. Není nutné dělat opatření pro celý kraj. Jiná je Praha, to je jak kraj, tak město, a šíření probíhá ve všech městských částech. Zde se opatření bude vztahovat na celou Prahu.

Testy politiků, kteří s náměstkem Hlubučkem přišli do styku, jsou negativní. Neukazuje tento případ, že nemoc je méně nakažlivá, než si myslíme?

Veřejnost zajímaly testy dvou poslanců, Patrika Nachera (ANO) a Jana Čižinského (Praha sobě), kteří s ním byli v kontaktu. Oba jsou negativní, což je dobrá zpráva pro Sněmovnu.

Poslanec Nacher mi říkal, že od pana Hlubučka byl asi šest metrů. O tom stále hovoříme: nemoc se šíří na kratší vzdálenost. Když jsou lidé od sebe méně než dva metry určitou dobu, tak riziko nákazy existuje.

Téměř všechna opatření se rozvolnila už před měsícem, nemoc se od té doby zásadně nešíří. A to i přes to, že se zdá, že lidé už obavy z nakažení ztratili.

Z průzkumů vychází, že velká část obyvatel hrozbu nemoci vnímá. Ano, jsme jedna ze zemí, která rozvolňuje nejrychleji. Můžeme si to dovolit, nebyli jsme tak zasaženi, jako třeba Británie, kde teprve nyní otevírají obchody. Chceme také nastartovat ekonomický život, aby dopady byly co nejmenší.

Stále ale apelujeme, aby lidé byli obezřetní, a pokud mají jakékoliv příznaky, aby nechodili do společnosti. Bohužel máme z poslední doby případy, že lidé s příznaky chodí do práce a nakazí další kolegy.

Lidé si už někdy ani nepřipouštějí, že by mohli být pozitivní, když mají zvýšenou teplotu a není jim dobře. Ano, ve většině regionů se pravděpodobnost nákazy blíží nule, proto také říkáme, že roušky už necháme jen někde, ale tam, kde je situace horší, by lidé měli být obezřetnější.

Já třeba každý den dojíždím příměstskou linkou za Prahu do Středočeského kraje. Budu muset mít roušku jen část cesty?

Roušky budou jen v rámci městské hromadné dopravy. Na meziměstskou dopravu se opatření vztahovat nebude. Samozřejmě víme, že lidé dojíždějí za prací do Prahy ze Středočeského kraje, někdo třeba i z Plzně, to už nejsme schopni ošetřit. Ale pokud lidé budou na území Prahy a budou v MHD, a situace se nezlepší, tak tam rouška povinná bude.

Znamená to, že i děti na letních táborech nebudou muset mít roušky mimo areál?

Jistě. Všeobecně nebude platit povinnost mít roušku venku, ať je člověk kdekoliv.

Čekají nás tropická vedra. Nosit v MHD roušku bude pro některé lidi nepříjemné, mohou mít i potíže.

Chápu, ale srovnáváme pro a proti. Když se podíváme do asijských zemí, tam to funguje dobře, lidé jsou na roušky zvyklí. Roušky jsou v tomto směru asi to nejmenší, co můžeme udělat. Vidíte, že jsme přistoupili k rozvolnění téměř všech opatření, otevřeli jsme podniky, a roušky považuji za naprosté minimum. Přece jen v tramvaji člověk není několik hodin.

V restauracích jsem neviděl, že by si někdo roušku nasadil, když vstává od stolu.

Asi to ne všichni dodržují. Chtěli jsme, aby roušky nosili číšníci, to se dodržuje, a ve skutečně rizikových provozech, jako je MHD nebo obchody, jsou lidi poměrně zodpovědní.

Lidem se příčí nosit roušky i proto, že je sice mají nařízené, ale pak vidí v televizi, že si poslanci odhlasují, že oni je na jednání Sněmovny nosit nemusí.

Já jsem pro to nehlasoval, to si odhlasovali kolegové na grémiu. Byl jsem k tomu kritický, ale bylo mi řečeno, že na zákonodárce se tato opatření nevztahují. Nemyslím si, že je to pravda, a mám dojem, že teď si to kolegové taky uvědomili, když viděli, že reálné riziko existuje.

Poslanci jsou ze všech koutů republiky, absolvují různé návštěvy... sám toto riziko vnímám a roušku nosím. Někteří kolegové nikoliv, a nemyslím si, že je to dobře. Jsme v rámci poslaneckých lavic velmi natěsno, desítky lidí se střídají u jednoho mikrofonu, který se nedezinfikuje po každém vystoupení. Kdyby tam byl někdo nakažený, je to hotové semeniště. Ale třeba pan kolega Marek Benda (ODS) a další řekli, že oni jsou zákonodárci a mohou si dělat, co chtějí.

Nedávno jste dával na Twitter fotku z jednání v Jihlavě, kde jste seděl s premiérem Andrejem Babišem a lékaři vedle sebe, a roušku jste taky nikdo neměl.