Vojtěch chce prodloužit pandemický zákon a rozšířit mimořádná opatření

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje prodloužit pandemický zákon do konce srpna 2023, tedy o rok a půl. Chce také rozšířit mimořádná opatření, která mohou být přijímána. Vyplývá to z návrhu novely, kterou ministerstvo poslalo do připomínkového řízení. Ministr Adam Vojtěch by také prodloužil nouzový stav až do konce roku, nyní platí do 26. prosince.