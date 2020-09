Vojtěch byl Babišovým otloukánkem, míní politologové

"Obecně vzato, byl Vojtěch typickým produktem Babišovy premiérské politiky - na první pohled sympatická tvář, nepolitik a nemanažer, naprosto závislý na premiérovi, a snažící se navodit dojem, že vlastně jde o manažera. Zároveň ovšem také typický otloukánek, na jehož hlavu se hodí, co se právě nedaří, aniž je očekávána nějaká zásadnější obrana. Jakýkoli pokus o emancipaci je pak v zárodku zašlapán do země (viz snaha o znovuzavedení roušek na konci srpna)," poznamenal.