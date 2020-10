Vojáci staví polní nemocnici. Podívejte se, jak to uvnitř vypadá

V největší hale připravují momentálně vojáci 300 lůžek z celkových možných 500. Lůžka jsou rozdělena do několika sekcí po 50, ke každé náleží jeden stan ambulance. „Ten obsahuje veškeré potřebné vybavení a informační systém Bulovky, která za nemocnici zodpovídá,” vysvětlil ředitel agentury vojenského zdravotnictví Ladislav Šlechta.

V případě nejčernějších scénářů, kdy by byla plně naplněna kapacita i této polní nemocnice, by se o pacienty staralo až 200 armádních zdravotníků. Zatím je ale v plánu, že budou povoláváni postupně podle potřeby.

Od pondělí bude tedy celé zařízení připraveno k aktivaci v případě, že by došlo k vyčerpání kapacity pražských nemocnic. „Na Bulovce máme stále volnou kapacitu, ale je evidentní, že ta nemocnice se naplňuje a naplňuje se zrychlujícím tempem. Ačkoli jsme schopni dát k dispozici až 250 lůžek, tak musíme uvažovat o tom, co se stane pak,“ popisuje situaci ředitel nemocnice Kvaček.

Dle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) přijde největší krize, co se nakažených týče, mezi 7. a 11. listopadem. Vyplývá to z čísel a předpokladů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

„Začátkem listopadu by tak opravdu mohlo dojít k definitivnímu vyčerpání kapacity nemocnic a toto zařízení by muselo být aktivováno. Myslím si, že to je opravdu jeden z reálných scénářů, a je proto důležité se na něj připravit. Budeme doufat, že se tak nestane,” dodává Kvaček.