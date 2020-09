Vojáci se zapojili do obnovy lesů po kalamitách

Vyplývá to z aktuální dohody náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty a ředitele Vojenských lesů a statků ČR (VLS) Petra Krále.

„Chceme přispět ke zlepšení životního prostředí v zemi a pomoci našim partnerům z Vojenských lesů co nejrychleji obnovit stav přírody po rozsáhlých kalamitách z minulých let. Vojenské újezdy nejsou jen prostorem pro výcvik armády. Díky tomu, že se jim po desetiletí vyhýbal intenzivní civilizační rozvoj, jsou také domovem celé řady vzácných živočišných i rostlinných druhů, lokalitami, které patří k nejvzácnějším přírodním celkům. Armáda si to uvědomuje a chce tímto krokem převzít spoluzodpovědnost za obnovu vzácné symbiózy vojska a přírody,“ uvedl Opata.