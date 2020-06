Voda rychle přišla a rychle odešla. Zůstalo jen bláto, popisuje obyvatel Šumvaldu

Potok Oskava se podle něj během chvíle zvedl o dva metry, voda sahala půl metru nad most, který má před domem.

Velká voda již podle něj v Šumvaldu byla, ale to, co přišlo v noci na pondělí, bylo něco zcela mimořádného. Jen v korytě mlýnského náhonu se podle něj voda zvedla během chvíle o dva a půl metru. Rozlila se i po domě, kde dosahovala výše kolem půl metru.

Škody sčítá i jeho soused Rudolf Olbrich. „Všechno bylo pod vodou. Prostě Sodoma Gomora,“ posteskl si. On sám byl v době, kdy se Šumvald ocital pod vodou, u syna, kterého v blízké vsi zasáhla povodeň o něco dříve.

„Dostat se zpět bylo složité. Všechno bylo pod vodou. Podařilo se mi to až po dvou hodinách. Manželka zůstala uvězněná v garáži, kam schovávala psa a kočku. Do domu se již přes silný proud vody, který se valil přes mostek, dostat nemohla. V domě byla vodou uvězněná skoro devadesátiletá maminka. Měl jsem strach, co s ní je,“ svěřil se Právu Olbrich s tím, že naštěstí vše dobře dopadlo.