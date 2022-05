Vnitro chystá nové posuzování konopí

„Začal jsem analyzovat současný stav. Jsme teprve na začátku,“ sdělil Právu náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík. Jednotná metodika by měla zamezovat případům, při nichž má docházet k odlišnému měření obsahu THC. „Je to námět, se kterým budeme pracovat. U konopí se nastavila benevolence mnohem výš proto, aby lidé nebyli za bagatelní chování, společensky minimálně nebezpeční, souzeni a zavíráni do vězení,“ řekl k chystanému předpisu vládní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Sporná transparentnost Podle advokáta Adama Biňovce by měla být nová metodika oproti současnosti transparentní. Vznikaly tak nejasné a někdy přísné tresty v kauzách konopných léčitelů. V praxi je pro účely trestního řízení ve většině případů poskytováno jen odborné vyjádření s výsledky měření. „Přehmaty za tohoto stavu vyloučit nelze. S tím souvisí i přetrvávající pochybnosti o možných rozdílných měřeních mezi jednotlivými regiony. S transparentní a srozumitelnou metodikou by měl být tento problém potlačen,“ uvedl Biňovec.

Měření ovlivňuje výši trestu

Na rozdílnost měření v různých regionech opakovaně upozorňuje také šéfredaktor časopisu Legalizace, konopný aktivista a zastupitel Prahy 2 za piráty Robert Veverka. „Nebude docházet k tomu, že byste z jednoho zabaveného vzorku v různých částech republiky získal jinou výslednou hodnotu. Dneska si to policie v různých regionech měří podle svého.

Dost často to vedlo k velmi rozdílným výsledkům, které ovlivnily, že je někdo trestně stíhatelný či ne,“ popsal. „Transparentní metodika by tu měla být, aby každý, kdo se dostane do problému se zákonem kvůli konopí, měl jistotu, jakým způsobem je mu měřeno, a výsledek, který bude ověřitelný,“ dodal Veverka.

Problémem to je ve chvíli, kdy se výsledky takového měření odrážejí do právního hodnocení. Množství tzv. „toxikomanicky zneužitelného materiálu“ a obsah jednotlivých látek v zajištěném konopí má totiž podle advokáta Biňovce vliv na právní kvalifikaci a tím i konečný trest. „Když jsem pěstoval nahusto a bez jakékoliv péče, tak jsem limit THC, jak v obvinění doložila policie, nepřekročil,“ napsal Právu svůj případ konopný léčitel Dušan Dvořák, vězněný na šest let za opakované pěstování konopí.

Regionálně odlišné hodnoty

„Nejde jen o THC, ale i další kanabinoidy, které mohou významně napovědět, zda byly zkoumané rostliny pěstovány za účelem maximalizace obsahu THC a potenciálně pozdějšího rekreačního využití konopí,“ uvedl Biňovec. Podle Dvořáka se může aktivní látka obsažená v jednom druhu konopí odlišovat až 28násobně. Důležité jsou podle něj také konkrétní části rostliny, ze kterých se měření provádí.

„Například na severní Moravě měří policie THC z naprosto neidentifikovatelné naporcované části konopí. Na jižní Moravě měří z celé rostliny a váhy stonků a toho, co neprošlo sítem. Tento regionální výklad práva je šílenost,“ napsal redakci Dvořák. Vliv na probíhající řízení V Česku má na provádění takového měření v trestním řízení monopol odbor kriminalistické techniky a expertiz Policie ČR.

Jejich práce podle ředitele Národní protidrogové centrály (NPC) je již jednotná a vyšetřovatelé ji nijak neohýbají. „Drogové trestné činnosti je tolik a lidé, kteří na drogách pracují, se nenudí, aby si museli vymýšlet bagatelní trestné činy. Jedná se o poměrně nákladnou věc. Metodika je standardizovaná a má svoje jasné parametry zkoumání,“ řekl ředitel NPC Jakub Frydrych.