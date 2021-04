Vlaštovky leckde teprve vyhlížejí, jaro má zpoždění

Postup jarního počasí je letos pomalejší, než je obvyklé, ale nejedná se o nějak výjimečnou záležitost. Výhodné je to například pro alergiky, protože stromy nekvetou najednou. Ale také pro sadaře, kterým ještě naplno nevykvetly ovocné stromy, takže nemohou pomrznout jako v letech minulých. Naopak kvůli chladnějšímu počasí ještě nepřilétly do našich krajin až na výjimky vlaštovky. Zahrádkáři by měli počkat s vysazováním mimo skleníky.