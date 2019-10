Vládní dotace na sociální byty jsou debakl. Jsou tak přísné, že na ně obce kašlou

„Programem reagujeme na kritickou situaci v některých regionech a na nutnost přijít s rychlým, přímočarým řešením na zlepšení dostupnosti bydlení. Stavby by se mohly zahájit v září až říjnu,“ říkala ještě v březnu Dostálová.

Dotační program Výstavba vláda schválila v dubnu, když upustila od slibu přijít se zákonem o sociálním bydlení. Obce mohou o peníze žádat od května. Ministerstvo plánovalo dát do programu pro letošek miliardu korun a v každém z následujících roků až tři miliardy korun. Jenže zájem obcí je mizivý.

Do začátku října se podle informací ministerstva sešlo jen 11 žádostí o dotaci v celkové výši lehce přesahující 80 milionů korun, o úvěr požádalo ještě méně obcí, a to pouze tři v celkové výši 41 milionů korun.

„Je to debakl,“ hodnotí si­tuaci Matoušková. Důvodem jsou přísné podmínky, které obce od zapojení se do projektu odrazují. Ačkoliv Dostálová v březnu mluvila o tom, že stavět by se mohlo už v září, resort se nyní brání a pomalý rozjezd svaluje na úřednický šiml a zastupitelské prázdniny.