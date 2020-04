Vláda zvažuje, že povolí farmářské trhy

Vláda uvažuje o tom, že v blízké době umožní otevření farmářských trhů. Stát by se tak podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohlo v následujících dvou týdnech. Otevřít by se mohla také sportoviště pro profesionální sportovce. Vojtěch to řekl na čtvrteční tiskové konferenci po jednání vlády.