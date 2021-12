Vláda utahuje opasky, slibované navýšení platů bude nižší

Ačkoliv se předsedové koaličních stran dohodli, že výsledky jednání zveřejní až po schůzi celého kabinetu, jednotliví ministři již naznačili, co budou na vládě prosazovat.

Platy by měly stoupnout například pracovníkům v sociálních službách, ozbrojeným složkám, tedy policistům a vojákům, pracovníkům ve zdravotnictví nebo učitelům.

Jurečka by ponechal růst platů ve veřejné sféře podle Babišovy vlády Ekonomika

V souvislosti s tím by však i samotný růst platů vojáků i policistů by měl být od ledna nižší, než jaký schválila předchozí vláda. Místo o 1000 Kč by se měly zvýšit o 700 Kč.