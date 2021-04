Vláda projedná další rozšíření výuky od 26. dubna

U školek by to byl návrat až 240 000 dětí v kolektivech okolo 25 dětí bez roušek a bez testování. Návrat k praktické výuce by se podle Plagy týkal asi 180 000 žáků v malých skupinkách s respirátory a testováním na covid-19.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pátek řekl, že je tlak na to, aby se kromě praktické výuky ve středních školách mohly do školek k předškolákům vrátit i další děti či se omezila rotace na prvním stupni základních škol, kde se třídy ve školách po týdnu střídají.

Dopad obnovení výuky ve školách od 12. dubna bude podle doporučení MeSES možné vyhodnotit nejdřív ve středu 21. dubna. Výuka by se podle MeSES měla obnovovat nejlépe podle situace v jednotlivých regionech. Po praktické výuce by měly přijít na řadu druhý stupeň základních škol a další ročníky vysokých škol, a to nejdříve 3. května. Až potom doporučuje MeSES otevřít v plném rozsahu školky, a to v okresech s výskytem 70 nově nakažených na 100 000 lidí za týden.