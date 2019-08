Vláda potvrdila nominaci Jourové do Evropské komise

„Je to pro mě obrovská čest, obrovský závazek a obrovská zodpovědnost. Pokud budu mít podporu Evropského parlamentu , jsem připravena mandát vykonávat s plným nasazením,“ řekla Jourová krátce poté, co vláda potvrdila její nominaci.

„Paní komisařku podpořím. Velká výhoda je v tom, že je to staronová tvář. Vím, že to dává hodně bodů navíc,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová.

Podobně to vidí ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). „Pokud máme eurokomisaře, který obhajuje mandát, tak si může troufnout na silnější portfolio. Máme dobře našlápnuto a pokud by nám dobře naslouchala i Evropská komise, tak by to bylo ku prospěchu České republiky,“ řekla před jednáním vlády Dostálová.