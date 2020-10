Vláda oznámí další opatření. Čekáme na zahájení tiskové konference

Prymula také již ve středu naznačil, že část lidí, kteří jsou momentálně hospitalizovaní, by se mohla přesunout do hotelů. Ve některých hotelech by mohli trávit karanténu ale i lidé, kteří by v rámci rodiny nemohli dodržovat nezbytná opatření a u nichž by reálně hrozilo, že nakazí i ostatní členy své domácnosti.