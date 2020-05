Vláda jednala o dalších opatřeních. Čekáme na tiskovou konferenci

Vojtěch ve středu avizoval, že připravuje spolu s ministerstvem vnitra speciální zákon s dočasnou účinností. Vláda by tak podle něho mohla přijímat omezující opatření i po skončení nouzového stavu, tedy po 17. květnu.

Co bude po konci nouzového stavu? Vojtěch připravuje speciální zákon

Doposud totiž opatření vyhlašovala podle krizového zákona, jejich platnost tak je tak navázana na nouzový stav. Opatření, která omezují pohyb či provoz maloobchodu, by tak musela skončit.

Vláda stále neví, co po konci nouzového stavu. Vojtěch by chtěl celostátní stav pandemie

Kabinet by měl jednat ale i o další opatřeních, která by pomohla zmírnit dopad pandemie koronaviru. Rozhodnout by mohl například o případném odkladu či snížení sociálních odvodů firmám.