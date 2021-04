Vláda jedná o otevírání obchodů a služeb. Čekáme na tiskovou konferenci

Plán na rozvolnění představila vláda již minulý týden, neobsahuje ale konkrétní data, kdy by se mělo co otevřít. Řídit by se to totiž mělo právě podle počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní.

Epidemiologickou situaci tak bude vláda řešit nyní každé pondělí, kdy rozhodne, co se případně další týden rozvolní a za jakých podmínek. To by pak měla ještě ve čtvrtek potvrdit.

Pokud tak bude průměr počtu nakažených za posledních sedm dní pod 100 na 100 tisíc obyvatel, otevřít by měly od 3. května všechny obchody i venkovní trhy. Momentálně je ČR na čísle 163. Podmínku pro toto rozvolnění splňují jen Karlovarský a Královéhradecký kraj.

V krajích, kde tato podmínka bude splněna, se vrátí do škol i žáci 2. stupně základních škol v rotační výuce.

I bez splnění těchto podmínek by ale měla otevřít kadeřnictví nebo například pedikúra. Obnovit by se neměly služby, při kterých dochází k porušení integrity kůže, tedy například tetovací salony. Zákazníci pak zřejmě budou muset mít při využití těchto služeb negativní test na koronavirus, a to buď antigenní, nebo PCR. Detailnější podmínky by měl kabinet představit právě v pondělí.

Tématem bude i testování. Do konce dubna totiž musí kabinet sdělit, jestli bude povinné testování na covid ve firmách a na úřadech pokračovat v červnu, případně déle.