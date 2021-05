Vláda dovolí otevřít zahrádky, jasná pravidla chybí

Návštěva zahrádky má být podmíněna negativním testem, případně absolvováním očkování. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) míní, že pokud by se na zahrádce usadil host bez testu, obsluha jej sice nemůže vykázat, ale nemusela by jej obsloužit.

Restauratéři poukazují na fakt, že pro to, aby po hostech vymáhali doložení testu či očkování, nemají oporu v zákoně.

Jako sporný se jeví i zákaz wi-fi připojení a to, že by na zahrádkách neměla hrát reprodukovaná hudba. Zákaz bezdrátových sítí by měl patrně omezit „vysedávání“ v podnicích.