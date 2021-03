Vláda by mohla firmám nařídit, aby testovaly samy, míní Hamáček

Povinné testování musely minulý týden zahájit firmy. Velké nad 250 zaměstnanců měly s testováním začít ve středu a dokončit ho do 12. března. Střední podniky s 50 až 249 pracovníky s testováním měly začít v pátek. Od této středy se bude povinnost týkat i úřadů s 50 a více pracovníky. Hamáček řekl, že firmy by měly především volit samotestování. ODS žádá, aby vláda firmy k vlastnímu testování motivovala, nebo rozšířila kapacity testování.

Pokud by se ukazovalo, že firemní testování přetěžuje veřejně dostupná testovací místa, musel by kabinet přijmout určitá opatření, dodal Hamáček. „Například by omezil přesun zaměstnaneckého testování a tlačil k většímu využívání samotestování,” řekl Hamáček. Logicky je to podle něj možné až ve chvíli, kdy bude testů v ČR dostatek.