„Vizionář, přítel, klidná síla.“ Lidé se rozloučili s Věslavem Michalikem

Zavzpomínat na Michalika dorazily po poledni do evangelického chrámu U Salvátora v Praze 1 odhadem více než dvě stovky lidí.

„Byl to obrovský vizionář, analytik, stratég, přítel a klidná síla. Vidíte, kolik tady bylo starostů z celé země. Byl pro všechny obrovskou motivací a byl to nesmírně poctivý člověk,” připojila svou vzpomínku na Michalika Pecková.

Michalik zemřel náhle ve věku 59 let v neděli 12. června během procházky. Narodil v Českém Těšíně, vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Posléze studoval ekonomii v USA. Pracoval v Akademii věd ČR a v bankovních institucích, posléze podnikal.

V roce 2002 vstoupil do politiky a byl zvolen zastupitelem Dolních Břežan. O dva roky později se stal jejich starostou, v čele obce byl až do své smrti, tedy 18 let. V roce 2012 byl zvolen zastupitelem Středočeského kraje, v listopadu 2020 se stal náměstkem hejtmanky pro strategii a finance. V hnutí STAN byl od roku 2013, od roku 2021 byl místopředsedou.