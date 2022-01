Virolog: Víc testovat má smysl, kapacity se ale rychle zahltí

Právě v této fázi, kdy začíná nová varianta omikron převládat nad variantou delta, je to velice důležité. Smyslem je, abychom zaznamenali postup nové varianty na našem území a abychom dokázali protiepidemickými opatřeními nástup nové vlny také zmírnit. Jestli se nám to podaří, je otázka. Dosud s těmi předešlými vlnami se nám to vlastně nikdy nepodařilo, poněvadž pokud je nástup rychlý, tak se zahltí celý trasovací systém, a pak testování pozbývá smysl.