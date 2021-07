Vinný sklep, který dostane dcera darem, tornádu odolal

„Proč zrovna nás něco takového potkalo, to si nedokážu vysvětlit. Nemyslím si, že by to měl být trest boží. Jsme lid pracovitý, umíme se radovat ze života, rádi si zazpíváme. A to se snad zase brzo mezi domy vrátí,“ přemýšlel penzista, který však v extra rychlou obnovu oblasti moc nevěří.