Vichřice, nikoliv orkán, tvrdí o Sabine v Česku meteorolog

„V Česku vál silný vítr až vichřice na horách, ale orkán to nebyl. Orkán musí mít rychlost větru nad třicet metrů za sekundu, a to nedosáhl. Průměrná rychlost znamená, že musí minimálně deset minut foukat 30 metrů za sekundu, to jsme na žádné stanici nezaznamenali. Nárazy jsou jiná věc, to je pouze krátkodobé zesílení," uvedl Šimandl.