Většina žáků se vrátí zpět do tříd nejdřív za měsíc

Vláda v pondělí kývla na samotestování žáků šetrnými antigenními testy po vzoru Rakouska. Bez ohledu na to se ale většina žáků do školy nevrátí dřív než na konci března, pokud to vůbec dovolí epidemická si­tuace. Vyplývá to z dokumentu ministerstva školství pro vládu.