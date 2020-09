Většina studentských kolejí hlásí, že má plno

Například brněnská Masarykova univerzita se připravuje intenzivně i na variantu, že bude nutné část výuky stejně jako na jaře realizovat distanční, tedy online formou. Podle mluvčí školy Terezy Fojtové to může být zejména v případě přednášek pro vyšší počet osob.

„Stále platí, že zejména ve velkých městech je poptávka po kolejích vysoká. Souvisí to s cenou komerčních pronájmů. Překvapilo mě, že vzhledem k příznivějším cenám nájmů a nejisté situaci s výukou není letos o koleje menší zájem. V Praze letos nájmy klesly až o 1500 korun měsíčně, v Brně pak zhruba o 500 korun,“ uvedl spoluzakladatel společnosti UlovDomov.cz Martin Březina.

Stále však studenti za nájem zaplatí víc než za kolej, a to většinou i v případě, že se o byt dělí. Školy čekají se zveřejněním konkrétní formy výuky do poslední chvíle. „Momentálně je naším cílem zahájit nový akademický rok v prezenční formě, a to v maximální možné míře,“ uvedla Tereza Kadrnožková z VUT v Brně.