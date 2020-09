Většina nočních klubů v Praze do jara nepřežije

Od středy 9. září tak musí všechny podniky zavírat o půlnoci. „Pokud bude toto opatření trvat až do jara, bojím se, že devadesát procent pražských klubů a barů to neustojí. Stačí se podívat, jak vypadají jejich tržby po půlnoci. Do 24. hodiny činí naše tržba zhruba deset procent z celkově vybraných peněz,“ řekl Právu Martin Jásenský, manažer a společník nočního podniku Dog´s Bollocks.

„Lidé nebudou mít na jaře kam chodit. Budou posedávat venku a rušit pořádek. Sám mám takovou zkušenost z Moskvy, kde to tedy byl důsledek jiných příčin. To, že jeden večírek udělal ze všech klubů černé ovce, má dopady nejen na majitele a barmany. Jsou to kuchaři, ochranka, dýdžejové, personál techniky, servírky, uklízečky, ti všichni jsou lidé, které to živilo, i jejich rodiny,“ popisuje druhou stranu mince manažer klubu.

V žádném jiném pražském podniku se naštěstí situace z večírku v Techtle Mechtle neopakovala. „To není jen o náhodě. Do tohoto klubu chodí opravdu mladí lidé do dvaceti let. My například máme návštěvnost do 25 let jen minimální. A to, když se zamyslíte, hraje roli. Jak zodpovědně jste se chovali ve dvaceti a jak ve čtyřiceti? Je mi jasné, že hygienici musí přikročit k nějakému kroku. Ale je neštěstí, že nás hodili do jednoho pytle a prostě nařídili zavřít. Bral bych roušky, zákaz prodávání kýblů, cokoli jiného,“ naráží Jánský na zřejmě nejslabší místo noční zábavy.