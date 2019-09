Vedení moravskoslezské ČSSD chce zrušit většinu stranických buněk v Ostravě

Krajské předsednictvo ČSSD Moravskoslezského kraje navrhlo celostátnímu předsednictvu ČSSD odebrat licence 17 z 26 místním organizacím soc. dem. v Ostravě. Pokud by k tomu došlo, rozhodnutí by se dotklo 293 členů a podle mnohých by fakticky znamenalo likvidaci ostravské sociální demokracie.