Ve tři ráno vzbudili část města, voda ale do Zákup přišla, až když ji nikdo nečekal

Zdeněk Stach ze Zákup obhlíží, co voda napáchala v ulici, kde žije.

„Dostal jsem v noci informace od starostů z obcí, ležících podél řeky nad námi, že tam už to různým způsobem plave. Tak jsme spustili sirény, vyrazili jsme do terénu a do každého objektu, který byl podle nás ohrožený, jsme se snažili dobouchat a dát jim vědět. Rozesílali jsme také esemesky.“ vylíčil Právu starosta Zákup Radek Lípa (SLK).