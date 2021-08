Ve stáří se stará o nemohoucího syna i manželku. Dary čtenářů Novinek dávají rodině naději na lepší život

A to v malém bytě 2 plus 1 v devátém patře ostravského paneláku, který rodinu nutí zdolávat s vozíkem schody a neumožní pohodlný pohyb.

To někdy vyústí i v situaci, že se několik měsíců nedostanou ven na čerstvý vzduch. Pro otce je navíc péče o rodinu fyzicky čím dál náročnější.

„Jsme za to strašně moc vděční, nemůžeme to ani popsat slovy. A moc všem čtenářům a nadačnímu fondu děkujeme,“ řekl Novinkám Jan Vavřík starší.

„Mám strach říci, že se na dům těším. Vždy, když jsem se v životě na něco těšil, tak mi to nevyšlo. Ale musíme věřit, že se to povede. Už se začaly kopat základy,” popsal Novinkám Vavřík starší.

„Pro nás to bude obrovská, obrovská změna života. Bez problémů bych se dostal s Honzou ven. Nebudeme mít tolik překážek, jako máme tady v panelovém bytě.“

„Tady nemůžeme dýchat, necítíme paprsky slunce. Je tu strašné horko, vysává to z nás energii. Jsem pořád strašně unavený. Jakmile jsme venku, tak to z nás spadne a nechce se nám domů a jsme co nejdéle na vzduchu,“ dodal Vavřík starší.