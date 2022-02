Ve Sněmovně zasedla nová poslankyně

Poté, co Farský oznámil, že mandát složí, a bylo tak jasné, že je Levko jako náhradnice první na řadě, připustila, že si je ale vědoma, že nastupuje do rozjetého vlaku.

„To znamená, že si asi nemůžu úplně vybírat, do kterého výboru nastoupím. Pro mě je to všechno velmi čerstvé. Zkušenosti mám poměrně bohaté, široké. Udělám všechno pro to, abych byla ve Sněmovně co platná,” řekla Novinkám.