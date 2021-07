Ve firmách poškozených bouřkami bude náklady na mzdy hradit stát

„Pokud by nebyla jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům poskytnuta pomoc, byla by významně ohrožena schopnost zaměstnavatelů udržet stávající pracovní místa, ale i schopnost zaměstnanců udržet si svá stávající zaměstnání," uvedlo ministerstvo práce v podkladech k návrhu.

Všechny uznatelné mzdové náklady by měl stát proplatit těm zaměstnavatelům v postižených regionech na jižní Moravě a na Lounsku, kteří kvůli následkům silných bouřek nemohou pokračovat ve výrobě. Na kompenzaci mezd budou mít firmy nárok také tehdy, pokud jejich zaměstnanec nemůže pracovat, protože likviduje následky pohromy na vlastním majetku či pomáhá s likvidací škod ve veřejném zájmu. Kompenzace se budou vztahovat na období od 25. června do 31. července.

Pokud zaměstnanec odklízí škody doma a nechodí kvůli tomu do práce, nárok na náhradu podle zákoníku nemá. Pokud mu firma či instituce výdělek pošle, stát by jí to měl podle návrhu zaplatit. Pokrýt by měl i celé náhrady lidem v poničených provozech či výdělky zaměstnancům přesunutým na jinou práci.