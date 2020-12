Vánoční prázdniny začnou zřejmě už v sobotu

„Počítám, že se to dozvíme v pondělí. I když ještě minulý týden jsem byl pro to, aby se ty dva dny učilo, nyní s informacemi, které mám, jsem názor změnil. Zdraví je na prvním místě,“ řekl v neděli Právu šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý a dodal, že většina učitelů byla pro to, aby se ty dva dny ještě učilo.

Podle něho se rozhodnutí potřebují dozvědět ředitelé i učitelé s předstihem, aby na to mohli reagovat. „Pokud bychom se to měli dozvědět až ve čtvrtek, tak to by bylo špatně,“ dodal.

Zavírání spíš vadí

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli řekl: „Podle mě by měly děti jít do školy naposledy v pátek 18. prosince. Myslím, že nemá smysl to znásilňovat na dva dny, protože za této situace je omezení mobility důležité.“

Tento názor vyjádřil už minulý týden, tehdy už souhlasil i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), ale odkazoval ještě na šéfa resortu školství Roberta Plagu (ANO), který to zvažoval.

Do školy po prázdninách mají žáci a studenti jít v pondělí 4. ledna.

Oproti jarním měsícům, kdy převládal názor veřejnosti, že zavření škol bylo správné, a podpořilo ho 71 procent dotázaných, na podzim již tato podpora výrazně klesla. Zavření nyní považuje za správné 36 procent lidí.

Naopak oproti jaru by lidé častěji zavírali jen některé typy nebo stupně škol. Zatímco na jaře se pro toto řešení vyslovilo sedm procent, na podzim je to už

20 procent. Stejný poměr byl i v názoru na to, zda se místo zavření škol měla jen omezit výuka.