Vánoční prázdniny by se měly prodloužit, plánuje pětikoalice

„Jakýkoliv zásah do výuky je něco, na co doplatí budoucí generace,” připomněl Válek.

V materiálech pro novináře bylo uvedeno, že by se měly vánoční prázdniny prodloužit a namísto čtvrtka 23. prosince by měly začít již od pondělí 20. prosince. Děti by tak šly letos naposledy do školy v pátek 17. prosince.