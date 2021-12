Válek si Svrčinovou zatím nechá. Chce, aby byla tvrdá jako v Ostravě

„Paní hlavní hygienička vyřešila situace v Ostravě z mého pohledu dobře, nepodlehla tlaku hejtmana a tehdejší vlády a dělala to, co si myslela, že je odborně správně. Já jí chci dát maximum možností k tomu, aby se stejným způsobem postavila k řešení pandemie v České republice. Pokud dokáže řídit krajské hygieny a dokáže být stejně tvrdá, jako byla v rámci Ostravy, pak je to výborná hlavní hygienička,“ řekl Válek po jednání vlády.